Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по противодействию COVID-19

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля в ходе переговоров, состоявшихся в Москве, достигли договоренности о создании специальной рабочей группы по противодействию коронавирусу. Об этом в воскресенье сообщается на сайте российского ведомства.