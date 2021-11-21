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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по противодействию COVID-19

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля в ходе переговоров, состоявшихся в Москве, достигли договоренности о создании специальной рабочей группы по противодействию коронавирусу. Об этом в воскресенье сообщается на сайте российского ведомства.

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"Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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РоссияИзраильПандемия COVID-19
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