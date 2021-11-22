В Белом дом следит за ситуацией в Уокешо, где неизвестный протаранил участников парада

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Белый дом следит за развитием событий в американском городе Уокешо (штат Висконсин), где несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада. Слова представителя Белого дома приводит в воскресенье телеканал CNN.

"Белый дом пристально следит за ситуацией в Уокешо, наши сердца со всеми, кого затронули эти ужасные события", - цитирует CNN неназванного представителя Белого дома. По его словам, федеральные власти "предложили руководству штата и города любую необходимую поддержку".

Ранее начальник полицейского управления Уокешо Дэн Томпсон заявил, что в результате наезда автомобиля на участников рождественской процессии погибли несколько человек, точное число жертв не сообщается. В больницы были доставлены 11 взрослых и 12 детей.

По словам Томпсона, полицейские задержали "человека, представляющего интерес для следствия", при этом не сообщается, идет ли речь о водителе автомобиля, протаранившего толпу. Начальник полицейского управления отметил, что на данный момент правоохранители не располагают информацией, которая свидетельствовала бы о том, что инцидент связан с терроризмом.