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Бастрыкин объяснил, в каких случаях СК забирает дела у МВД

По словам главы СК, передача уголовных дел в Следственный комитет, как правило, связана с их особой значимостью и сложностью в расследовании

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Передача уголовных дел из МВД в Следственный комитет, как правило, связана с их особой значимостью и сложностью в расследовании. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос, почему Следственный комитет забирает резонансные дела у МВД.

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"Как правило, передача уголовных дел в производство Следственного комитета обусловлена особой значимостью, сложностью в расследовании, возможной причастностью к совершенному преступлению спецсубъектов, а также выявлением эпизодов преступлений, относящихся к исключительной подследственности СК России", - отметил Бастрыкин. Он пояснил, что решение о передаче таких дел относится к компетенции прокуратуры.

Бастрыкин также пояснил, что с учетом активной работы СК по защите прав детей законодатель отнес к подследственности СК преступления небольшой и средней тяжести, выявленные в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. "Речь идет об оставлении в опасности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также материалов доследственных проверок и уголовных дел, переданных в следственные органы СК России из органов МВД", - сказал Бастрыкин.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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