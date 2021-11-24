В Якутии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 65% взрослого населения

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса в Якутии получили свыше 465 тыс. человек, что составляет 64,9% взрослого населения. Об этом сообщила в среду ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"По состоянию на среду, по сравнению с прошлой неделей, количество новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией снизилось в Якутии на 7,4%, количество госпитализаций - на 15,6%, а число пациентов с тяжелым течением заболевания стало меньше на 9%. Первый компонент вакцины получили 465 006 человек, что составляет 64,9% от числа взрослого населения, прививку вторым компонентом сделали 417 474 человека", - сказала Балабкина.

В больницах республики в тяжелом состоянии находятся 116 пациентов, из них 26 - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В регионе всего развернуто 2 140 коек, из них 1 525 заняты.

Балабкина отметила, что в регионе нет нехватки в кислороде для больных COVID-19. "Сегодня в наших крупных стационарах таких, как Якутская республиканская клиническая больница, Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины, Республиканская больница №2 - Центр экстренной медицинской помощи, среднее суточное потребление жидкого медицинского и газообразного кислорода в сумме составляет 6 тонн", - сказала она.

По ее словам, за счет средств резервного фонда Якутии планируется закупить кислородные станции для крупных медучреждений, также ведется работа с Минпромторгом РФ для покупки концентраторов производительностью 10 л/мин и концентраторов для аппаратов ИВЛ от 10 л/мин для отдаленных и труднодоступных районов.

"С учетом географических и климатических особенностей Якутии, также сезонных ограничений транспортной инфраструктуры, таких как ежегодный ледостав, необходимо создать такие условия, при которых наши медицинские организации не зависели бы от сроков завоза кислорода из другого региона (жидкий медицинский кислород доставляется в регион автотранспортом из Хабаровска)", - сказала заместитель председателя правительства.