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В Волгоградской области за сутки привили от коронавируса рекордное число жителей

Прививку сделали более 20 тыс. человек

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. В Волгоградской области в минувшие сутки вакцинировали 20 813 жителей, что превысило предыдущий рекордный показатель более чем на 1,6 тыс. человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации.

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В ведомстве рассказали, что среди привившихся в минувшие сутки первый этап вакцинации от коронавируса прошли 8 752 человека, завершил иммунизацию 12 061 житель региона. В пресс-службе отметили, что в начале осени ежесуточно прививались по 7-12 тыс. человек.

По данным облздрава, в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли 75% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета. Первым компонентом вакцины привились 1 215 411 человек, вторым -1 039 991 житель. Всего с начала прививочной кампании в регион поступило более 1,5 млн комплектов вакцин.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены более 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,3 тыс. человек.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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