Суд обязал крупный свинокомплекс в Приангарье выплатить 2,7 млн рублей за загрязнение реки

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области постановил взыскать 2,7 млн рублей с предприятия "Усольский свинокомплекс" за загрязнение реки, сообщается в среду на сайте Росприроднадзора.

"Арбитражный суд Иркутской области вынес решение об удовлетворении требований межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории о взыскании с СХПК "Усольский свинокомплекс" 2 млн 723 тыс. 928 рублей за вред, причиненный реке Белая. По результатам анализа отобранных проб природных вод в реке Мальтинка и реке Белая (притоки Ангары) было установлено, что загрязнение водных объектов произошло в результате поступления на почву загрязняющих веществ в составе талых вод с полей СХПК "Усольский свинокомплекс", - говорится в сообщении.

В апреле Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о загрязнении реки Мальтинка сточными водами с сельскохозяйственного объекта, в результате чего испортилась водопроводная вода в городе Усолье-Сибирское - у нее появился неприятный запах, но химического загрязнения не выявили. В ходе осмотра территории Усольского свинокомплекса был обнаружен прорыв заградительных сооружений поля, в результате чего сточные воды попали в Мальтинку и Белую. Генеральному директору предприятия внесли представление об устранении нарушений.

Усольский свинокомплекс - крупный производственный кооператив в Усольском районе Иркутской области.