В Усолье-Сибирском испортилась водопроводная вода из-за загрязнения реки стоками

ИРКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Загрязнение реки Мальтинка произошло в городе Усолье-Сибирское Иркутской области из-за попадания в нее сточных вод с сельскохозяйственного объекта. Вода в водопроводных сетях города приобрела неприятный запах, в муниципалитете введен режим повышенной готовности, сообщила в субботу пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"В городе Усолье-Сибирское введен режим повышенной готовности. По результатам проверки установлено, что впадающая в реку Белая река Мальтинка имеет резкий неприятный запах и темный цвет, наблюдается пеновыделение. В связи с этим по руслу реки Мальтинка от устья до полей сельскохозяйственного предприятия "Усольский свинокомплекс" отобраны пробы воды", - говорится в сообщении.

Результаты лабораторных исследований будут известны после 6 апреля. Загрязнение реки привело к тому, что вода в водопроводных сетях приобрела неприятный запах. Однако, по предварительной информации, ее химического загрязнения не произошло. Угрозы населению нет.

В ходе осмотра территории Усольского свинокомплекса обнаружен прорыв заградительных сооружений поля, в результате чего сточные воды попали в реку. Генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Усолье-Сибирское расположено в 70 км от Иркутска, в городе проживают 76 тыс. человек. На реке Белая расположен городской водозабор.