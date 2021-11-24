Нижегородских пенсионеров не будут наказывать за отказ от вакцинации от COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. Пожилых людей в Нижегородской области, отказавшихся от вакцинации, не будут наказывать, сообщила в среду на брифинге заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

"Непосредственно к пенсионерам, лицам старше 60 лет, административные меры применяться не будут", - сказала Садыкова.

Она отметила, что введение режима обязательной вакцинации в том числе дает возможность пожилым вызвать на дом врача, если человек не может посетить поликлинику, чтобы сделать прививку.

Ранее во вторник в области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Требование при этом не распространяется на людей, имеющих противопоказания к прививке.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявили более 210 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 182 тыс. человек выздоровели, 8,6 тыс. человек умерли. В регионе действует масочный режим и обязательная вакцинация в нескольких социально значимых сферах.