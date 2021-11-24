Толстой указал на необходимость добровольности вакцинации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в среду в своем Telegram-канале заявил, что в вопросе необходимости вакцинации он придерживается позиции президента России Владимира Путина, который говорил о добровольности принятия таких решений.

"Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В. В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина", - отметил Толстой в ответ на открытое письмо 11 врачей российских больниц к противникам вакцинации от коронавируса.

Депутат подчеркнул, что "любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным". "Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей - прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент", - добавил он. Толстой также считает "правильным обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов", так как данной ситуации "нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер".

Парламентарий также обратил внимание на то, что "по-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения".

Депутат поблагодарил врачей за работу в пандемию, а также авторов письма за приглашение посетить красные зоны, реанимации и морги. "Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись", - резюмировал Толстой.

Обращение к противникам вакцинации

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Авторы письма обращаются как к противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, во вторник число подтвержденных случаев заражения новым заболеванием в России за сутки возросло на 33 996, общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579.