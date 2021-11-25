Свыше 200 детей из пострадавшей от пожаров Якутии отдохнули в оздоровительных центрах

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 детей из районов, пострадавших от лесных пожаров в Якутии, отправили на отдых в лагеря "Океан", "Артек" и "Орленок", сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

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"Благодаря поддержке федерального центра и за счет резервного фонда республики 216 детей из районов Якутии, оказавшихся этим летом в зоне лесных пожаров, восстановили здоровье в федеральных детских лагерях "Океан", "Артек", "Орленок". Из них 127 детей проживали в селе Бясь-Кюель", - говорится в сообщении.

Помимо детей реабилитацию прошли и взрослые жители пострадавших районов. В частности, те, кто находится на диспансерном наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Были выделены путевки в санатории в Тюмени, Московской и Владимирской областях. Всего санаторно-курортное лечение прошли около 450 человек из 15 районов, из села Бясь-Кюель - 34.

"Также были проведены медицинские осмотры 300 добровольцев и волонтеров, участвовавших в тушении пожаров. У 75 человек были выявлены артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни органов дыхания. Все они направлены на лечение в медицинские учреждения республики", - добавили в правительстве.

В августе на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров президент РФ Владимир Путин после доклада главы Якутии Айсена Николаева поручил отправить в оздоровительные лагеря детей из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюель в Якутии, а нуждающимся гражданам помочь пройти лечение в других регионах.

В августе в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших не было. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома. В середине октября все жители села, чьи дома уничтожил пожар, получили новое жилье. Построенные дома были благоустроены, к ним провели высокоскоростной интернет, также возвели новые коровники, ферму на 100 животных.

О пожарах в Якутии

В этом году количество зарегистрированных лесных пожаров на территории республики составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории).