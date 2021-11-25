Матвиенко: вакцинация от COVID-19 в России в последнее время идет более активными темпами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге в четверг отметила, что в России в последнее время более активными темпами идет процесс вакцинации населения от нового коронавируса.

"Мы не вводили обязательную вакцинацию. Считаем, что это все-таки ограничивает в какой-то мере права и возможности людей. Мы продолжаем активную агитацию, разъяснительную работу, чтобы люди добровольно понимали свою ответственность за собственное здоровье, здоровье окружающих и за достижение общенационального иммунитета. В последнее время вакцинация идет более активными темпами, чему мы очень рады", - сказала Матвиенко в ходе встречи на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Как сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом, средний темп вакцинации в России превышает 500 тыс. человек в сутки, вакцинация идет активно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что шесть российских регионов являются лидерами по темпам достижения в ближайшее время коллективного иммунитета от коронавируса. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Тыва, Карелия и Чукотский автономный округ. По словам Голиковой, близки к достижению коллективного иммунитета также Москва и Липецкая область.

Как отмечал в понедельник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в 3-4 раза.