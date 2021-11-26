СМИ: в Японии мог подтаять участок ледяной стены вокруг АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) выявили признаки подтаивания участка так называемой ледяной стены вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK .

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Данная стена представляет собой систему заморозки почвы, которая предотвращает попадание грунтовых вод под здания реакторов станции и смешивание с находящейся там радиоактивной жидкостью. По данным NHK, установленный в земле измерительный прибор зафиксировал повышение температуры почвы на участке рядом с АЭС. 18 ноября она достигла 13,4 градуса Цельсия. Прибывшие на место сотрудники TEPCO вскопали землю и обнаружили воду в том месте, где должен был находиться лед.

По мнению специалистов компании, повышение температуры могло быть вызвано появлением источника, который пробился сквозь почву и начал размораживать ледяную стену. В этой связи руководство TEPCO намерено в первой декаде декабря установить стальные пластины и трубы для предотвращения проникновения воды за периметр. Между тем внутри стены на данный момент не зафиксировано изменения уровня воды.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.