Фукусима: десять лет, которые не вернуть

Сейсмическая гроза, которую в Японии называют Великим восточнояпонским землетрясением, произошла десять лет назад. Тогда тектонический удар магнитудой 9,0 вызвал разрушительные более чем десятиметровые тихоокеанские волны, которые стерли с лица земли целые города на северо-восточном побережье островного государства. Но наиболее долгосрочные (если не более страшные) последствия от удара цунами связаны с аварией на АЭС "Фукусима-1" в префектуре Фукусима.

Описание Резервуары для воды на территории АЭС "Фукусима-1", март 2021 года © Koji Ito/The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

В марте этого года трагедии на АЭС исполнилось десять лет. Пресс-центр иностранных журналистов Японии при поддержке МИД и властей префектуры планировал осуществить специальный пресс-тур на станцию для узкого круга отобранных в результате жеребьевки иностранных журналистов. Однако коронавирус спутал все планы — в Японии в марте в очередной раз продлили режим чрезвычайной ситуации. К осени, благодаря активной кампании по вакцинации населения, стране удалось свести суточные приросты новых случаев заражения к минимальным уровням, а смертность и вовсе практически полностью сошла на нет. И японские власти решили все-таки провести отложенный пресс-тур на аварийную станцию. Мне вновь повезло с жеребьевкой, и я вошел в число шести журналистов от пяти иностранных средств массовой информации. Вместе со мной в Фукусиму отправились корреспонденты Reuters, BBC, китайской People’s Daily и съемочная группа южнокорейского телеканала KBS в составе двух человек. День первый. Дорога к АЭС Режимность объекта, на который мы направлялись, начала ощущаться в полутора километрах от самой станции — на единственной дороге, ведущей к АЭС, на этой отметке был установлен блокпост: далее могли следовать только автомобили со специальными пропусками. У входа на территорию нас уже ждала группа специалистов токийской энергетической компании TEPCO. Перво-наперво мы получили пропуска — охрана взяла отпечатки пальцев, сверила документы и проверила, той ли модели фотокамеру я принес с собой, которую указывал в заявке.

После предварительного брифинга и инструктажа по безопасности нас повели переодеваться. В рамках этого конкретного пресс-тура не предполагалось посещение зон с особо повышенным уровнем радиации, поэтому полный защитный костюм мне опробовать на себе не удалось. Обмундирование ограничилось специальными жилетами, усиленными защитными очками, масками, касками и карманным дозиметром, работающим в автоматическом режиме. Также перед тем как отправиться непосредственно на территорию станции, все мы прошли полное сканирование, чтобы оценить уровень содержания в наших организмах радиоактивных частиц, — было слегка удивительно, какой долгой может показаться минута в неподвижном ожидании. Главными объектами заинтересованности всех без исключения журналистов были, по понятным причинам, четыре энергоблока, два из которых серьезно пострадали в результате взрывов водорода. Подъехав ближе, мы сразу заметили резкий скачок уровня радиоактивных частиц в воздухе — он все еще находился на допустимом уровне, но рос буквально с каждым шагом. Мы остановились на возвышенности где-то в 100 метрах от энергоблоков — дальше идти было запрещено.

Описание Энергоблок АЭС "Фукусима-1" © Игорь Беляев/ТАСС

И хотя за годы с момента трагедии я неоднократно видел кадры и записи, изображавшие искореженные здания первого и второго энергоблоков станции, взгляд на них собственными глазами оставлял тяжелое, гнетущее чувство. Глядя на проржавевшие, торчащие в разные стороны конструкции, понимаешь, что там внутри, где глубоко под землю утекло расплавившееся ядерное топливо, находится гибель для всего живого, решившего приблизиться. Невидимая, неосязаемая, но неизбежная. Сброс воды в океан Однако главная проблема на сегодняшний день заключается в воде, которую ежедневно в огромных объемах заливают для охлаждения реакторов и которая выливается через бреши в установках, заполняя подземные этажи энергоблоков и дренажную систему. На постоянной основе эту воду откачивают, очищают при помощи специальной системы ALPS и хранят в огромных цистернах, место для которых стремительно кончается — сейчас это порядка 1,25 млн тонн. Единственным решением вопроса на данный момент является контролируемый сброс этой очищенной воды в океан. Однако несмотря на все приводимые японской стороной аргументы, включая то, что ежегодно аналогичные сбросы воды в океаны со своих атомных объектов осуществляют Великобритания, США, Германия, Франция, Китай и Южная Корея, этот вопрос является одним из самых острых между Токио и Сеулом — последний последовательно выступает против намерений японской стороны.

Описание Цистерны для хранения очищенной воды на территории АЭС "Фукусима-1" © Игорь Беляев/ТАСС

Представитель Министерства экономики, торговли и промышленности, которая вместе с нами также присутствовала на АЭС, отметила, что японские власти на регулярной основе информируют и приводят подробные разъяснения по этой проблеме для иностранных государств посредством соответствующих посольств и консульств, но признала, что на этом поприще можно было бы работать более активно. На территории станции мы также осмотрели саму систему очистки воды ALPS. Представители TEPCO особенно подчеркнули, что, если уровень радиоактивных частиц в жидкости не опускается ниже предельно допустимой нормы с первого раза, ее прогоняют через комплекс устройств еще раз. Нам также показали банку с очищенной водой, наглядно продемонстрировав при помощи дозиметра, что уровень содержания в ней радиоактивных частиц значительно ниже установленных норм.

Перед выходом с основной территории станции мы вновь прошли полное сканирование, чтобы замерить дозу полученного нами облучения. Общий вердикт для всех был в целом одинаковый — каждый из нас примерно за четыре часа пребывания на АЭС "Фукусима-1" получил порцию радиации, равную двум рентгеновским снимкам у стоматолога. По дороге в гостиницу в городе Иваки (все та же префектура Фукусима) я размышлял о словах представителей TEPCO, которые признались, что если бы в 2011 году на АЭС были введены меры противодействия цунами, которые есть сейчас, это в значительной степени помогло бы сократить ущерб от аварии. В частности, если бы перед энергоблоками тогда стоял 13-метровый защитный барьер, призванный защитить от удара волны, — можно было бы избежать катастрофы, последствия которой Японии придется устранять еще несколько десятков лет. День второй. Отдел исследования радиации На второй день нашего пресс-тура было запланировано сразу несколько пунктов посещения и встреча с большим количеством разных людей. Первой остановкой для нас стал Центр рыболовных и океанических исследований префектуры Фукусима, где с нами пообщался глава отдела исследования радиации Тоору Ватанабэ. Он подробно рассказал, как центр каждый день тестирует образцы морепродуктов, вылавливаемых в местных водах.

Описание Глава отдела исследования радиации Центра рыболовных и океанических исследований префектуры Фукусима Тоору Ватанабэ © Игорь Беляев/ТАСС

Я попросил рассказать о взаимоотношениях центра с рыболовецким сообществом и местным населением — доверяют ли рыбаки, ретейлеры и простые жители данным проверок и тестов? "Все эти десять лет, что прошли с момента аварии, мы очень тесно сотрудничаем с рыболовецким сообществом, которое в первую очередь заинтересовано в том, чтобы вылавливаемая им продукция была безопасной. Такой же позиции придерживаются и ретейлеры, для которых безопасность товаров напрямую связана с их репутацией. Они полностью доверяют данным проводимых на регулярной основе исследований", — отметил Ватанабэ. Он также подчеркнул, что со стороны местного населения беспокойство по поводу безопасности рыбной продукции практически полностью сошло на нет к настоящему времени. "Ошибка или тем более фальсификация данных просто невозможна — перед публикацией все данные проходят многоступенчатую проверку в различных, не связанных между собой ведомствах и исследовательских центрах", — пояснил глава отдела исследования радиации, добавив, что в вопросах получения доверия со стороны населения необходимо время и последовательная, добросовестная и прозрачная работа. Беспокойства частного сектора Далее мы посетили предприятия объединения сельскохозяйственных производителей города Иваки, на которых также ежедневно проводится проверка на радиацию всех выращиваемых в городе груш "наси" (в России они известны как китайские груши "нэши").

У представителей частного сектора, в отличие от официальных лиц, не было ни малейшего оптимизма в связи с готовящимся сбросом воды. Их можно понять, ведь это очередной репутационный удар, который из-за появления новой волны пересудов о возможном вреде для здоровья продуктов из Фукусимы напрямую ударит по спросу и как следствие — по их прибыли. В конце встречи нам предложили отведать этих "наси", и надо сказать, что фрукты оказались невероятно вкусными. После увиденного и услышанного ни у кого из нас не возникло и мысли отказаться от угощения из префектуры Фукусима. Технологический центр сельского хозяйства В стенах центра пять дней в неделю осуществляется проверка образцов всей сельскохозяйственной продукции, производимой на территории префектуры, на наличие радиоактивных частиц. Можете себе представить масштабы работы, проводимой японскими специалистами? Целыми днями им приходится вручную резать разные продукты на очень маленькие кусочки, которые потом помещаются в специальную систему. Через полчаса аппарат выдает полную выкладку данных по содержанию тех или иных элементов в продуктах.