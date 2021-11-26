Погибших в аварии на шахте в Кузбассе почтили минутой молчания на форуме в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области почтили в пятницу минутой молчания на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь", передает корреспондент ТАСС с площадки форума.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. Предварительно установлено, что произошел взрыв метана. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Из шахты были эвакуированы 239 человек. По последним данным, 63 человека пострадали, 52 человека погибли, в их числе шестеро спасателей.

"Наша встреча омрачена крупной аварией, которая произошла у наших соседей в Кемеровской области. Это действительно огромная человеческая трагедия, и я попрошу вас почтить минутой молчания память погибших", - заявил на пленарном заседании форума губернатор Красноярского края Александр Усс.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября. Мероприятие будет посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.