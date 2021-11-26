Заседание кабмина началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в пятницу заседание правительства, предложил почтить минутой молчания память погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
Глава кабмина выразил искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, причиной происшествия мог стать взрыв метана.