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ЧП на шахте "Листвяжная"

Заседание кабмина началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кузбассе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших
© Правительство РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в пятницу заседание правительства, предложил почтить минутой молчания память погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

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Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Глава кабмина выразил искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, причиной происшествия мог стать взрыв метана.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧП на шахте "Листвяжная"
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