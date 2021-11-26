В Москве организовали стихийный мемориал в память о погибших на "Листвяжной"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стихийный мемориал появился в пятницу у представительства Кузбасса при правительстве РФ в Москве в память о погибших в шахте "Листвяжная". Жители столицы несут живые цветы и лампады, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

К обеду у представительства на Ленинском проспекте выстроилась длинная очередь. Среди пришедших почтить память - молодые люди, студенты, представители "Молодой гвардии Единой России" и знакомые погибших. Как рассказал ТАСС житель Москвы Михаил, друг его семьи погиб при трагедии в Кузбассе.

"С утра проснулся, должен был ехать на работу, прочитал эту новость, узнал у родных, был ли он на смене. <...> Тяжело жить, когда такое может происходить", - рассказал Михаил.

Пришедшие к мемориалу оставляют соболезнования жителям Кузбасса в специальной книге. Рядом с гвоздиками - каска шахтера и плакат "Кузбасс, мы с тобой". По словам руководителя представительства региона при правительстве РФ - замгубернатора Кемеровской области Виктора Кириллова, сейчас обсуждается возможность оказания региону помощи из Москвы.

"Будем связываться с правительством Москвы, обсуждать проблемы, если они существуют, при оказании помощи. Мы благодарны москвичам за глубокую солидарность с нами в нашем горе, и очень надеюсь, что та помощь, содействие жителями Москвы Кузбассу будут оказаны. <...> Принимается решение о проведении [траурных] мероприятий", - сказал он.

В самом регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

О трагедии

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-уголь".