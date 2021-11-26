Запрещенные аккаунты блогеров о езде без номеров собрали 2,5 млн подписчиков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подпавшие под ограничение доступа три аккаунта в соцсетях, пропагандировавшие езду на автомобилях без госномеров для ухода от ответственности за нарушения, зафиксированные фото- и видеокамерами, собрали более 2,5 млн подписчиков. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, основанием для подачи иска стало обращение управления ГИБДД по Москве. В ходе проведенной проверки прокуратура установила, что в нарушение требований закона об информации пользователями трех аккаунтов в популярной социальной сети (по данным источника ТАСС, в Instagram) размещаются материалы, в которых пропагандируется, поощряется и доводится до широкого круга лиц с положительной точки зрения информация о преимуществах и пользе управления транспортными средствами без государственных регистрационных знаков в целях уклонения от привлечения к административной ответственности с использованием средств автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений, затруднения идентификации транспортного средства сотрудниками ГИБДД. Кроме того, по словам представителя прокуратуры, там же приводились советы о нарушении правил дорожного движения на конкретных примерах.

"При этом аккаунты имеют большое количество подписчиков (2,1 млн, 460 тыс, 55,1 тыс), доступ к ресурсам свободный, ознакомиться с содержанием страниц может любой пользователь", - отметила Нефедова. Она напомнила, что распространение такой информации, поощрение и призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения, несут прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения.

В этой связи прокуратура Москвы обратилась в Таганский суд столицы с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в трех аккаунтах соцсети, запрещенной к распространению. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура Москвы проконтролирует его исполнение. Как сообщили в Таганском суде, под запрет подпала информация Instagram-аккаунта блогера Алана Енилеева, а также пользователей с именами feromon666, gosha2048, посвященные уличным гонкам. После того как решение суда вступит в силу, оно будет направлено в Роскомнадзор для включения аккаунтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.