Посольства РФ на юге Африки внимательно отслеживают ситуацию с новым штаммом

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Посольства России в государствах на юге Африки самым внимательным образом отслеживают ситуацию, складывающуюся в связи с появлением в этой части мира нового штамма коронавируса B.1.1.529, и пока не изменяют свои рекомендации для находящихся в указанных странах граждан РФ.

"Осуществляем плотный мониторинг положения в области пандемии коронавируса, - заявил в пятницу ТАСС представитель посольства РФ в Ботсване. - Ситуация в целом спокойна, в сутки фиксируется до 50 новых случаев заболевания коронавирусом, возбудителем которого является в основном штамм дельта. Власти оценивают этот уровень как невысокий".

Ботсвана стала первой страной в мире, где недавно был выявлен штамм коронавируса B.1.1.529. Согласно информации южно-африканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. Власти Ботсваны сообщили, что на текущий день в стране идентифицированы четыре человека, в крови которых обнаружен штамм B.1.1.529. "Предварительные данные показывают, что все четверо прошли вакцинацию от COVID-19", - говорится в официальном заявлении правительства Ботсваны.

"В Зимбабве пока не был выявлен ни одни зараженный новым штаммом коронавируса, - сообщил ТАСС представитель посольства РФ в столице страны Хараре. - Ситуация спокойная, в национальных СМИ пока нет пространных публикаций о новой версии COVID-19". Аналогичная ситуация и в Намибии. "В стране все спокойно, - заявил ТАСС сотрудник посольства РФ в намибийской столице Виндхуке. - Есть несколько упоминаний о новом штамме в прессе, однако пока население не испытывает особого интереса к данной теме".

Посольство России в ЮАР внимательно отслеживает ситуацию в стране и пока не считает необходимым рекомендовать гражданам России воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику. "Ситуация с новым штаммом отслеживается, - подчеркнул сотрудник посольства РФ. - Однако пока на повестке дня не стоит вопрос о том, чтобы рекомендовать гражданам России воздержаться от поездок в ЮАР". Между тем посольство РФ рекомендует сейчас находящимся с ЮАР россиянам строго соблюдать режим ношения масок, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами. На текущий день в ЮАР выявлено 77 инфицированных новых штаммом.

Ряд стран, включая Великобританию и Израиль, приостановили в последние сутки авиасообщение с шестью странами на юге Африки, в том числе ЮАР, Ботсвану, Намибию, Зимбабве. Между тем местные ученые, которые сейчас изучают новый штамм коронавируса, считают, что потребуется до двух недель, чтобы точно определить степень его агрессивности и способности противостоять имеющимся медицинским средствам и вакцинам.