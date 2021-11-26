Новак: выплаты пострадавшим на угольной шахте в Кузбассе произведут в ближайшее время

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Выплаты пострадавшим на угольной шахте в Кузбассе, а также их семьям, будут произведены в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24" по итогам заседания правительственной комиссии.

"Мы обсудили также и вопросы оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим, обсудили подходы и размеры выплат. В ближайшее время выплаты уже начнутся, мною даны такие поручения", - сказал он. По словам Новака, они будут осуществляться как из регионального, так из федерального бюджетов. Также будут использованы средства предприятия.

"На сегодня 52 человека находятся в медицинских учреждениях Кемеровской области, пять человек в реанимации и 47 человек в состоянии средней тяжести. По информации, представленной комиссии, вся необходимая медицинская помощь оказывается, необходимое оборудование есть, вопрос находится на контроле Министерства здравоохранения по каждому человеку", - добавил он.

Новак также отметил, что комиссия по расследованию аварии на шахте уже начала работу.

"Выслушаны были доклады руководства МЧС, Ростехнадзора, губернатора Кемеровской области. Создана комиссия по расследованию причин аварии под руководством Ростехнадзора. В настоящее время она уже приступила к работе, на штабе будем рассматривать результаты этой работы", - сказал он.