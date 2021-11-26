Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью горняков в шахте в Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями работникам шахты "Листвяжная", губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, жителям Кузбасса в связи с гибелью горняков в результате аварии в четверг. Об этом в пятницу сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". Прошу передать слова поддержки родным и близким шахтеров и горноспасателей, погибших в результате аварии и при ее ликвидации. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери. Желаю стойкости и сил в этот тяжелый, страшный час", - говорится в сообщении.

Медведев добавил, что в августе 2012 года он побывал на этой шахте, общался с шахтерами, спускался вместе с ними в забой. "Только там, под землей, можно понять, какого мужества требует труд шахтера. Виновные в трагедии должны понести наказание. Но не менее важно приложить все усилия к тому, чтобы исключить возможность повторения таких ЧП, принять меры для обеспечения безопасности труда на всех угольных предприятиях страны", - подчеркнул он.

Медведев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате аварии. "Вечная память погибшим. Скорбим вместе с вами", - резюмировал он.