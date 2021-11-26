Канада закрывает въезд в страну для иностранцев из государств юга Африки

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Канадские власти запрещает въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в странах юга Африки, где ранее была обнаружена новая разновидность коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил в Twitter журналистам канадский министр транспорта Омар Алгабра.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд иностранным гражданам, которые посетили государства южной части Африки в последние 14 дней", - сказал он. Чиновник добавил, что всем гражданам Канады, которые были в этой части Африки в последние две недели, при возвращении на родину нужно будет пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию. Министр не уточнил, о каких именно странах идет речь.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.