{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Канада закрывает въезд в страну для иностранцев из государств юга Африки

Всем гражданам страны, которые были в этой части Африки в последние две недели, при возвращении на родину также нужно будет пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Канадские власти запрещает въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в странах юга Африки, где ранее была обнаружена новая разновидность коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил в Twitter журналистам канадский министр транспорта Омар Алгабра.

На эту тему
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд иностранным гражданам, которые посетили государства южной части Африки в последние 14 дней", - сказал он. Чиновник добавил, что всем гражданам Канады, которые были в этой части Африки в последние две недели, при возвращении на родину нужно будет пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию. Министр не уточнил, о каких именно странах идет речь.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
Очередной вывозной рейс вылетел из Туркмении в Россию
Его организовали в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения между странами из-за пандемии коронавируса
Читать полностью