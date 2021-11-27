В Красном Кресте призвали гуманно относиться к мигрантам на польско-белорусской границе

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выступает за гуманное отношение к мигрантам на польско-белорусской границе и за расширение оказываемой им гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу ТАСС директор оперативного управления МККК Доминик Стилхарт.

"Мы всегда говорим, какой бы деятельности это ни касалось, включая поддержание правопорядка и контроль на границе, что нужно следовать принципу гуманности. Таков наш месседж", - отметил Стилхарт, отвечая на вопрос о том, как в МККК оценивают применение польскими силовиками слезоточивого газа против мигрантов.

Собеседник агентства напомнил, что, как свидетельствует опыт гуманитарной работы МККК, "мигранты часто очень уязвимы и являются объектом политической манипуляции". "Они просто не могут себя защитить и действительно нуждаются в защите", - сказал Стилхарт. Он пояснил, что МККК не участвует "напрямую" в оказании помощи мигрантам на польско-белорусской границе и "не присутствует" там, потому что речь не идет в данном случае о людях, пострадавших от "конфликта или войны". "Однако мы очень внимательно следим за этой ситуацией, потому что имеются серьезные гуманитарные последствия для этих мигрантов, застрявших на границе. Безусловно, мы ведем дискуссии как с польским, так и белорусским правительством, призывая обеспечить гуманитарный доступ к людям, оказавшимся в очень трудном положении", - пояснил директор оперативного управления МККК.

Стилхарт напомнил, что мигрантам оказывают помощь Белорусский Красный Крест и Польский Красный Крест. Тем не менее, по его мнению, "есть много людей, которые все еще не получают поддержки". Несмотря на то, что "за последние несколько недель был достигнут прогресс" в решении вопроса о помощи, "этого недостаточно".