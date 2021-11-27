ЮАО стал лидером по числу бездомных кошек в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 70 тысяч бездомных кошек проживает на улицах Москвы. Больше всего их оказалось в Южном административном округе (ЮАО) - более 18 тысяч, меньше всего - в Зеленограде, сообщила ТАСС зоозащитница, руководитель проекта "Зоомониторинг" Фонда защиты городских животных, основатель движения "Котоспас" Анна Фельдман.
Проект "Зоомониторинг" выиграл грант мэра Москвы Сергея Собянина в 2020 году. В 2021 году подсчет бездомных кошек производился в 10 округах столицы без учета Новой Москвы с помощью волонтеров и специального приложения.
"Мы насчитали более 70 тысяч бездомных кошек. Больше всего их оказалось в Южном округе - более 18 тысяч, меньше всего - в Зеленограде - две тысячи", - рассказала Фельдман.
По словам зоозащитницы, подавляющее большинство кошек, проживающих на улицах столицы, не старше 10 лет. "Визуально трудно определить возраст. Мы делали разделения "от года до 10 лет" и "старше 10 лет". Старше 10 лет кошек практически нет. Их совсем мало - около 2%", - отметила она.
Сиамские, вислоухие и даже бенгальские
Фельдман рассказала, что больше всего бездомных кошек в Москве с распространенным "шпротным" окрасом.
Однако в ходе мониторинга пришлось даже модернизировать приложение из-за разнообразия окрасов и пород бездомных кошек в столице: сиамские, вислоухие, персидские, бенгальские.
"Мы делали специальное приложение. В этом приложении все было прописано, чтобы волонтер не задумывался: округ забит, районы забиты, даже окрас забит. Мы столкнулись с тем, что нам в процессе работы стало не хватать этих окрасов, потому что у нас появились и сиамские, и мраморные. Появилось безумное количество вариантов. У нас там и персидские, и бенгальские, и вислоухие. Любые", - сообщила она.
Пути решения проблемы
По мнению Фельдман, в России отсутствует сфера государственного регулирования бездомных животных. Действующее законодательство значительно отстает от западных практик. "Это (проблема бездомных животных - прим. ТАСС) связано с отсутствием государственного регулирования сферы животных у нас в стране вообще, а в других странах все давно уже урегулировано. Мы в этом плане очень сильно законодательно отстаем", - сказала она.
Первым шагом на пути решения проблемы должен стать учет всех владельцев питомцев, считает зоозащитница.
"Нужно провести учет и регистрацию владельческих животных всех в стране, в Москве в частности. Дело сложное, как вот заставить наших граждан пройти что-то обязательное. Но начинать нужно", - рассказала Фельдман.
Следующим шагом, по ее мнению, должно стать создание института ответственности за выброс домашних животных. "Когда животные будут на учете, мы увидим, насколько у нас катастрофическое положение с перепроизводством животных. У нас нет никакой ответственности за выброс животных, но вводить ее без учета, регистрации и чипирования сложно - очень трудно будет доказать, что именно этот человек это сделал", - сообщила она.
Статистика и нехватка приютов
В пресс-службе Минприроды ТАСС ранее сообщили, что на территории страны находится больше 586 тыс. бездомных собак и почти 150 тыс. бездомных кошек. При этом в приютах только 87 601 мест.
Лидером по числу бездомных животных является Дагестан - 40 тыс. собак и 14,5 тыс. кошек. "В регионе только пять частных приютов и два муниципальных. По оценке региональных властей, нужно открыть еще минимум 36 приютов, чтобы оказать помощь всем брошенным животным", - рассказали в Минприроды.
Меньше всего животных без хозяев было зарегистрировано в Псковской области - 925 собак и 130 кошек. На втором месте Костромская область - 684 собаки и 456 кошек.
В России расположены 394 частных приюта, 87 муниципальных, 20 государственных. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, это покрывает лишь 1/4 от необходимого числа приютов в стране.