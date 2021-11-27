ЮАО стал лидером по числу бездомных кошек в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 70 тысяч бездомных кошек проживает на улицах Москвы. Больше всего их оказалось в Южном административном округе (ЮАО) - более 18 тысяч, меньше всего - в Зеленограде, сообщила ТАСС зоозащитница, руководитель проекта "Зоомониторинг" Фонда защиты городских животных, основатель движения "Котоспас" Анна Фельдман.

Проект "Зоомониторинг" выиграл грант мэра Москвы Сергея Собянина в 2020 году. В 2021 году подсчет бездомных кошек производился в 10 округах столицы без учета Новой Москвы с помощью волонтеров и специального приложения.

"Мы насчитали более 70 тысяч бездомных кошек. Больше всего их оказалось в Южном округе - более 18 тысяч, меньше всего - в Зеленограде - две тысячи", - рассказала Фельдман.

По словам зоозащитницы, подавляющее большинство кошек, проживающих на улицах столицы, не старше 10 лет. "Визуально трудно определить возраст. Мы делали разделения "от года до 10 лет" и "старше 10 лет". Старше 10 лет кошек практически нет. Их совсем мало - около 2%", - отметила она.

Сиамские, вислоухие и даже бенгальские

Фельдман рассказала, что больше всего бездомных кошек в Москве с распространенным "шпротным" окрасом.

Однако в ходе мониторинга пришлось даже модернизировать приложение из-за разнообразия окрасов и пород бездомных кошек в столице: сиамские, вислоухие, персидские, бенгальские.

"Мы делали специальное приложение. В этом приложении все было прописано, чтобы волонтер не задумывался: округ забит, районы забиты, даже окрас забит. Мы столкнулись с тем, что нам в процессе работы стало не хватать этих окрасов, потому что у нас появились и сиамские, и мраморные. Появилось безумное количество вариантов. У нас там и персидские, и бенгальские, и вислоухие. Любые", - сообщила она.

Пути решения проблемы

По мнению Фельдман, в России отсутствует сфера государственного регулирования бездомных животных. Действующее законодательство значительно отстает от западных практик. "Это (проблема бездомных животных - прим. ТАСС) связано с отсутствием государственного регулирования сферы животных у нас в стране вообще, а в других странах все давно уже урегулировано. Мы в этом плане очень сильно законодательно отстаем", - сказала она.