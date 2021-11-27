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Дело летчика Ярошенко

Жена Ярошенко рассказала о карантине из-за коронавируса в тюрьме, где содержится ее муж

По словам Виктории Ярошенко, ее супругу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Тюрьма города Данбери (штат Коннектикут, США), в которой находится в заключении российский летчик Константин Ярошенко, вновь переведена на карантин из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

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В марте 2020 года администрация тюрьмы Данбери уже вводила карантин в учреждении из-за распространения коронавируса. Адвокат летчика Алексей Тарасов в апреле того же года сообщал агентству, что Ярошенко "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован.

"В тюрьме опять введен карантин из-за ковида, идет рост числа зараженных. Их никуда не выпускают. Кушать приносят в камеру", - рассказала собеседница агентства.

Как отметила жена россиянина, ему по-прежнему не оказывают медицинскую помощь. При этом к жалобам на зубную боль и артериальное давление добавились проблемы со спиной.

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