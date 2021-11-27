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Гинцбург призвал принципиально менять подход к привлечению граждан к вакцинации от ковида

В качестве исторического примера директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи привел вакцинацию от черный оспы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подход по привлечению граждан к вакцинации против новой коронавирусной инфекции в России нужно принципиально менять, заявил в субботу в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинбцург.

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"Когда началась массовая вакцинация, я увидел, какими темпами она происходит, у меня уже закрались тогда сомнения. Не сомнения, а мысль о том, что надо, конечно, принципиально менять подход к привлечению населения к вакцинации", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости обязательной вакцинации.

В качестве исторического примера Гинцбург привел вакцинацию от черный оспы. "Ульянов-Ленин [Владимир Ильич], вместе с Бонч-Бруевичем [Владимиром Дмитриевичем] и с Семашко [Николаем Александровичем], <...> издали один из первых декретов советской власти, который назывался "Об обязательной вакцинации против черной оспы". Тогда в России в день от черной оспы умерло порядка 200-250 человек. Сейчас, как мы знаем, от ковида умирает намного больше", - рассказал он.

"Там (в документе - прим. ТАСС) очень подробно перечисляются категории, очень грамотно с медицинской точки зрения, с эпидемиологической точки зрения организованные коллективы, которые в первую очередь должны вакцинироваться. Всех, кто находится, во-первых, в армии, во-вторых, в детских домах, на производствах - где есть скученность. В случае отказа от вакцинации довольно-таки неприятные судебные воздействия. То есть все было предусмотрено. И результат: за 3-4 года Россия полностью победила черную оспу", - заключил ученый.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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