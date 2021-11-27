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Гинцбург: медуправление МО РФ запросило "Спутник М" для вакцинации кадет

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи отметил, что руководство армии было одним из первых, кто начал вакцинироваться "Спутником V" после его появления в гражданском обороте

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Военно-медицинское управление Министерства обороны РФ после регистрации вакцины от ковида для подростков, было в числе первых, кто запросил препарат для вакцинации кадет. Об этом в субботу сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Большой, наверное, военной тайны не открою, что когда <...> была зарегистрирована детская вакцина, то военно-медицинское управление - первые, кто обратился в наш институт с просьбой предусмотреть для тех военнослужащих, несовершеннолетних, за которых отвечает наша армия, в кадетских корпусах, в нахимовских корпусах, в суворовских училищах, чтобы предусмотрели необходимое количество детской вакцины, чтобы в первую очередь их тоже вакцинировать. Очень правильный и ответственный подход", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Гинцбург также отметил, что они также были одними из первых, кто начал вакцинироваться "Спутником V" после его появления в гражданском обороте. "Насколько я знаю, нулевая там смертность (от ковида в армии - прим. ТАСС), и заболеваемость минимальная. Надо отдать должное руководству нашей армии. Они одни из первых, если не первые, когда появилась возможность использовать в массовом количестве "Спутник V", начали всеобщую вакцинацию военнослужащих", - рассказал ученый.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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