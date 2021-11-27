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Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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Врио главы МЧС из Кемерова вылетел в Дзержинск, где после взрывов горит оборонный завод

В цехе по производству взрывчатки произошло четыре взрыва
© Георгий Поветкин/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Врио главы МЧС России вылетает в нижегородский Дзержинск, где происходит крупный пожар на Заводе имени Я. М. Свердлова, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы МЧС России Александром Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в Дзержинске", - сказали в ведомстве.

Продолжается тушение пожара, возникшего на площади 900 кв. м. Работники завода выведены в безопасное место. Угрозы людям нет, отметили в МЧС.

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РоссияЧуприян, Александр ПетровичНижегородская областьКемеровская областьВзрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
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