Врио главы МЧС из Кемерова вылетел в Дзержинск, где после взрывов горит оборонный завод

ТАСС, 27 ноября. Врио главы МЧС России вылетает в нижегородский Дзержинск, где происходит крупный пожар на Заводе имени Я. М. Свердлова, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

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"Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы МЧС России Александром Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в Дзержинске", - сказали в ведомстве.

Продолжается тушение пожара, возникшего на площади 900 кв. м. Работники завода выведены в безопасное место. Угрозы людям нет, отметили в МЧС.