Миронов предложил привлекать к ответственности собственников предприятий, где произошло ЧП

"В российское законодательство пора вносить изменения, которые не позволят "выходить сухими из воды" собственникам объектов, где происходят аварии и трагедии, как на шахте "Листвяжная" в Кузбассе", - написал политик в своем Telegram-канале в субботу. При этом он не уточнил, о какой ответственности может идти речь, и сроки законопроектной работы.

Миронов напомнил, что после трагедии в Кузбассе директору шахты "Листвяжная" Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка, где произошло ЧП, Сергею Герасименко предъявлено обвинение в нарушении правил промышленной безопасности.

"С одной стороны, все закономерно: есть исполнители, которые обязаны отвечать за должностные обязанности, в том числе за безопасные условия труда. С другой стороны, это в советское время директор был на предприятии царь и бог, а сейчас, когда мы живем в рыночной экономике, у каждого актива есть конкретные собственники. Эти люди получают прибыль, определяют финансовую и кадровую политику, однако при этом ни за что не отвечают", - отметил политик.