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Пандемия COVID-19

Кувейт приостанавливает авиасообщение с девятью странами Африки из-за нового штамма ковида

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Кувейта приняли решение о приостановке прямых рейсов из девяти стран, включая ЮАР, начиная с 28 ноября в связи с распространением на юге Африки нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 - В.1.1.529. Об этом сообщил в субботу вечером пресс-секретарь правительства эмирата Тарек аль-Мизрем.

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"По итогам заседания кабинета министров по вопросам, связанным с пандемией коронавируса, принято решение о приостановке прямых коммерческих рейсов из девяти африканских стран, а именно из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Лесото, Эсватини, Замбии и Малави", - приводит слова чиновника информационное агентство страны KUNA.

Как уточняется, прибывающие из указанных стран подданные Кувейта после прохождения ПЦР-тестирования будут отправляться на семидневный карантин. Те же, кто не является подданным эмирата, но направляется из этих девяти государств, должны провести не менее 14 дней в третьих странах.

Согласно последним данным, в Кувейте с населением 4,2 млн человек с начала пандемии зафиксировано 413 266 случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, при этом 410 575 пациентов уже выздоровели. 2 465 человек умерли от последствий заражения. Первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили более 2,67 млн жителей, вторую дозу - 923 тыс.

Теги
КувейтПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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