Мониторинг состояния шахты "Листвяжная" будут продолжать до завтрашнего дня

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Мониторинг состояния шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где ранее произошел взрыв, унесший жизни более 50 человек, будет продолжаться до завтра. Сейчас отделение горноспасателей занимается откачкой воды, сообщил журналистам в воскресенье губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Одно отделение ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - прим. ТАСС) работает в шахте по откачке воды, оно находится в зоне безопасности, мы продолжаем мониторинг за состоянием шахты. Мониторинг будет продолжаться до завтра", - сказал он.

Исследование самого сложного участка

Горноспасателям остается обследовать самый сложный участок подземных выработок шахты "Листвяжная". В лаву и добычной забой пока невозможно добраться из-за взрывоопасной обстановки. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

"Осталось обследовать 6 км. Самый сложный участок остался - лава и добычной забой. Туда невозможно добраться, так как неизвестная обстановка по завалам и состоянию выработки из-за наличия взрывоопасной атмосферы", - сказал Медведев.

Он также добавил, что горноспасатели продолжают работать на шахте непрерывно, производятся отборы проб, откачка воды. Как сообщалось ранее, на шахте начато бурение скважин для подачи внутрь инертного газа, чтобы обезопасить дальнейшие работы.