Более тысячи мигрантов получили медпомощь в Белоруссии с начала обострения на границе

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Белорусские врачи за время обострения ситуации с мигрантами на польской границе оказали помощь более 1 тыс. беженцев, лечение получили более 100 человек, а 10 до сих пор остаются в больницах. Об этом в воскресенье сообщили в Минздраве республики.

"Всего за время работы лагеря консультативная медицинская помощь оказана более тысячи беженцев, а лечение получили более 100 мигрантов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Гродно на стационарном лечении и обследовании находятся 10 человек из числа беженцев, которые размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе. "Из 10 пациентов семеро - дети, их состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для их временного пребывания. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.