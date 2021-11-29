СМИ: общественный транспорт в аэропорту Тель-Авива прекратит обслуживание прилетающих

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Автобусы и пассажирские поезда не будут осуществлять посадку прилетевших в Израиль граждан на станции в аэропорту Бен-Гурион с 01:00 мск 29 ноября в связи с тем, что прибывающие пассажиры обязаны направиться на самоизоляцию на срок от трех до 14 дней из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, а потому могут использовать только личный транспорт или такси. Об этом со ссылкой на представителей Минтранса сообщила в воскресенье армейская радиостанция Galei Tzahal.

По ее данным, прилетающим гражданам разрешено воспользоваться личным транспортом, причем их могут встречать члены семьи, либо доехать до дома или места карантина на такси. При этом поезда и автобусы продолжат обслуживать пассажиров, направляющихся в аэропорт.