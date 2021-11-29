СМИ: общественный транспорт в аэропорту Тель-Авива прекратит обслуживание прилетающих

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Автобусы и пассажирские поезда не будут осуществлять посадку прилетевших в Израиль граждан на станции в аэропорту Бен-Гурион с 01:00 мск 29 ноября в связи с тем, что прибывающие пассажиры обязаны направиться на самоизоляцию на срок от трех до 14 дней из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, а потому могут использовать только личный транспорт или такси. Об этом со ссылкой на представителей Минтранса сообщила в воскресенье армейская радиостанция Galei Tzahal.
По ее данным, прилетающим гражданам разрешено воспользоваться личным транспортом, причем их могут встречать члены семьи, либо доехать до дома или места карантина на такси. При этом поезда и автобусы продолжат обслуживать пассажиров, направляющихся в аэропорт.
В соответствии с решением правительственной комиссии по коронавирусу с 01:00 мск 29 ноября въезд в Израиль для иностранных граждан будет запрещен сроком на две недели, а возвращающиеся израильтяне, даже вакцинированные и переболевшие, должны направляться на самоизоляцию дома или на карантин в гостинице в зависимости от статуса угрозы инфекции в стране вылета. 26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения.
Ранее в воскресенье пресс-служба Минздрава Израиля сообщила, что соотечественники, которые возвращаются из стран, включенных в вышеупомянутый перечень, с 19:00 мск 28 ноября "будут отправляться на карантин в специальный отель до получения результатов пройденного в аэропорту Бен-Гурион ПЦР-теста". "При отрицательном результате они будут переведены на домашний карантин, а на седьмой день им предстоит пройти дополнительный ПЦР-тест. После получения отрицательного результата второго теста они смогут выйти из карантина", - говорится в заявлении ведомства. В случае отказа от сдачи повторного теста карантин продлится 14 дней.