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Пандемия COVID-19

Вирусолог сообщила о первом подтвержденном заражении штаммом "омикрон" в Австрии

Специалисты изучают еще 30 подозрительных случаев

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Авторитетная вирусолог Медицинского университета Инсбрука Доротее фон Лаер сообщила о первом подтвержденном случае инфицирования человека новым штаммом коронавируса "омикрон" в Австрии. Об этом сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати со ссылкой на телепередачу телеканала ORF.

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Согласно информации вирусолога, австрийские специалисты изучают еще 30 подозрительных случаев на предмет подтверждения. Минздрав Австрии официально еще не заявлял о подтвержденных случаях инфицирования новым штаммом.

27 ноября власти австрийского региона Тироль заявили о возможном первом в стране случае инфицирования человека штаммом коронавируса "омикрон" у путешественника после возвращения из Африки. Точный результат анализа планировалось установить через несколько дней после проведения дополнительного исследования в Вене.

С 27 ноября Австрия ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
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