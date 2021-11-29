Анонимную горячую линию для сообщений о нарушениях на шахтах создали в Кузбассе

ТАСС, 29 ноября. Прокуратура Кемеровской области организовала анонимную горячую линию для сообщений о нарушениях на шахтах в регионе для горняков и членов их семей после аварии на "Листвяжной", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

После аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС. В проверках также задействованы представители органов исполнительной власти Кузбасса. По последним данным, проверена 31 шахта, выявлено 449 нарушений. Проверки продолжаются, устранение выявленных нарушений находится на контроле Генпрокуратуры.

"По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина в связи с трагедией на шахте "Листвяжной" в прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса организована постоянно действующая горячая линия для шахтеров и членов их семей для сообщений о нарушениях на шахтах", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла утром 25 ноября, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Были эвакуированы 239 человек. Погиб 51 человек, в их числе пять горноспасателей, пострадали более 90.

По факту инцидента возбуждено два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, повлекших гибель горняков. Арестованы пять человек - директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводившие проверки на предприятии.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие в Беловском городском округе Кемеровской области. Входит в компанию "СДС-Уголь". 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.