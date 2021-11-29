Более 20 пострадавших при взрыве на "Листвяжной" выписали из больницы

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ /Кемеровская область/, 29 ноября. / ТАСС/. Более 20 человек, пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная", выписали из Центра охраны здоровья шахтеров в Кузбассе. Домой шахтеры поедут на автобусах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы следим за новостями, переживаем, конечно, наши товарищи все равно еще там (в шахте - прим. ТАСС) находятся. Мы работали вместе, такая трагедия произошла, все равно тяжело на душе. Врачи нас реабилитировали, проходили курсы с нами, все проходило на высшем уровне", - сказал один из шахтеров журналистам.

Как рассказал горняк, в больницу его привезли в бессознательном состоянии. Как только он пришел в себя, то сразу связался с близкими родственниками. Шахтер рассказал, что во многом пострадавшим горнякам удалось выжить благодаря помощи своих коллег. "Мы пошли на смену, мы начали спускаться, просто хлопок [произошел], сперва был выброс пыли, потом угарный газ. Все мы опытные, сразу включили самоспасатели, чтобы уйти. У кого-то они сработали, у кого-то - нет. Благодаря тому, что приехала вторая вахта проходчиков, многих из нас оттуда вытащили. Если бы не они, многие остались бы там. Сами себе помогали", - пояснил горняк.

Корреспондент ТАСС уточнил, что всего из центра был выписан 21 пострадавший.