Германия ввела обязательный ПЦР-тест для прибывающих из ЮАР из-за штамма "омикрон"

"Новое [касательно правил прибытия из ЮАР] заключается в том, что при въезде нужно сдать ПЦР-тест. Это означает, что прибывающие на этих рейсах в аэропортах Германии - это Франкфурт-на-Майне и Мюнхен - препровождаются в специальные зоны для сдачи ПЦР-теста и после объявления результата решается, как быть дальше. Если он [результат теста] положительный, то ведомство по вопросам здравоохранения решает, куда разместить человека", - сказал Альтер. По его словам, если результат отрицательный, то человек может уйти на домашний карантин, но обязан будет сдать тесты на 5-й и 13-й день после прибытия.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, этот штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявили о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки