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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Наумова

По словам главы Минкультуры, режиссер "уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией"
Министр культуры РФ Ольга Любимова Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Персонажи фильмов режиссера Владимира Наумова полюбились многим зрителям и стали символом нравственной силы. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями министра культуры РФ Ольги Любимовой.

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Народный артист СССР Владимир Наумов умер в понедельник в возрасте 93 лет, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

"Всенародная слава Владимира Наумовича неразрывно связана с выдающимися кинолентами "Тегеран-43", "Бег", "Мир входящему", где он удивительно точно передал дух эпохи. Его персонажи, ставшие символом огромной нравственной силы, полюбились миллионам зрителей", - говорится в послании министра.

Любимова напомнила, что режиссер "уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией".

Глава ведомства передала соболезнования родным и близким Наумова.

Теги
РоссияНаумов, Владимир НаумовичЛюбимова, Ольга Борисовна
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