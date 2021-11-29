Путин выразил соболезнования супруге Владимира Наумова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге режиссера Владимира Наумова, который умер в понедельник на 94-м году жизни, актрисе Наталии Белохвостиковой. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Владимир Наумов был выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа. Его талантливые фильмы, созданные за годы неустанного творческого труда, поднимают важные, волнующие людей темы, и потому находят отклик у зрителей разных поколений", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что светлая память о режиссере сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, а также всех поклонников его таланта.