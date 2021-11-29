Мишустин выразил соболезнования родным и близким Владимира Наумова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Владимира Наумова, который умер в понедельник в возрасте 93 лет. Телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.

"Примите мои глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия в связи с кончиной Владимира Наумовича Наумова - выдающегося режиссера и сценариста, человека большого таланта, неординарного и многогранного. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас", - отметил Мишустин.

"Владимир Наумович вписал множество ярких страниц в историю отечественного кинематографа. Создал настоящие шедевры, глубокие и философские экранизации произведений Достоевского, Островского, Булгакова и Шарля де Костера, пронзительные драмы "Тегеран-43" и "Десять лет без права переписки", - отметил премьер.

Мишустин назвал работы режиссера "размышлениями о жизни, судьбах людей, любви и дружбе". По словам главы кабмина, каждая картина заставляет зрителей чувствовать, думать, сопереживать.