Почти 55 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 54,9 млн россиян, или 37,6% от численности населения России, сделали в этом сезоне прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

Что говорили на совете по борьбе с пандемией

Рост заболеваемости ковидом и угроза гриппа. Что говорили на совете по борьбе с пандемией

"По состоянию на 26 ноября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 54,9 млн человек, что составляет 37,6% от численности населения страны", - говорится в публикации.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 субъектах Российской Федерации. Это число незначительно уменьшилось по сравнению с показателями прошлой недели, указывается в сообщении. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов составила 3,5%.