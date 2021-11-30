Власти Кировской области могут смягчить антиковидные меры уже в декабре

По его словам, после введения в регионе QR-кодов темпы вакцинации от ковида выросли в пять раз, а по удельному темпу вакцинации область вышла на первое место среди всех субъектов, хотя ранее была на 28-м. В связи с тенденцией стабилизации ситуации Васильев поручили правительству разработать план послабления ограничительных мер.

"Ужесточений [ограничений] не планируем. Когда вакцинированных граждан станет более 80%, и при этом существенно снизится нагрузка на медицинские учреждения, мы будем принимать решения о том, как работать дальше. Первый компонент вакцины от ковида на данный момент получили более 608 тыс. человек - около половины всего населения региона, свыше 520 тыс. жителей прошли полный курс вакцинации, но для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще порядка 280 тыс. жителей региона. Думаю, если темпы вакцинации не снизятся, примерно к середине декабря мы увидим хорошую цифру", - сказал глава региона.

В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг и торговли, государственных и муниципальных служащих. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.

В Кировской области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, детям запрещено посещение торговых центров без родителей.