Нарушенное из-за ДТП теплоснабжение поселка в Севастополе восстановили

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение поселка Сахарная Головка в пригороде Севастополя, накануне нарушенное из-за ДТП, восстановлено, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского правительства.

"В 20:00 была освобождена теплотрасса, и "Севтеплоэнерго" приступили к работе. В 2 часа ночи были полностью завершены восстановительные работы, к 5 утра поврежденная трасса была полностью заполнена, прогрета и включена в работу", - рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что грузовик-трал, перевозивший легковые автомобили, двигался со стороны трассы "Таврида" и въехал на участок, где запрещено движение грузовых автомобилей. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в магистральный трубопровод тепловой сети, который в результате был поврежден. Согласно данным открытых источников, в Сахарной Головке проживают более 4 тыс. человек. Температура воздуха в Севастополе в понедельник была около 20-22 градусов выше нуля.