Власти завершили выплаты из бюджета Кузбасса семьям погибших в шахте "Листвяжная"

ГРАМОТЕИНО, /Кемеровская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса завершили выплаты семьям погибших в результате аварии в шахте "Листвяжная", сообщил во вторник журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Родственники двух погибших отказались принять помощь до поднятия на поверхность тел.

"Мною специально было принято решение об объявлении ЧС, и мы наличными срочно выплатили, все выплаты произведены. Это деньги, которые срочно необходимы людям. Благодаря режиму ЧС мы смогли все выплатить наличными, за исключением двух семей погибших, которые отказываются брать деньги, пока на поверхность не будут подняты тела их близких", - сказал Цивилев.

Он отметил, что уже во вторник регион должен получить федеральные средства для оказания помощи семьям погибших. "И мы должны начать выплаты и со стороны средств, которые перечислены правительством РФ", - добавил глава региона.

Ранее Цивилев сообщал, что из областного бюджета семьи погибших получат по 150 тыс. рублей, еще по 100 тыс. рублей выплатят местные власти. Шахта "Листвяжная" выплачивает семьям по 2 млн рублей, а также по 1 млн рублей - каждому из членов семьи погибших, в среднем это около 6 млн рублей на семью. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Кроме того, по решению собственников предприятия будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации. Также будут погашены все виды кредитов семей.