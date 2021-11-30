Сингапур ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса

СИНГАПУР, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура намерены ужесточить правила въезда в страну в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

"Начиная с 3 декабря все пассажиры, прибывающие в Сингапур, следующие транзитом, должны иметь негативный результат ПЦР-тестов", - указал глава ведомства. В настоящее время жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня не нужно предъявлять результаты исследований, а надо сдавать тест сразу же после въезда в Сингапур. "Кроме того, прибывающие в рамках механизмов бескарантинных поездок должны будут дополнительно сдавать антигенный экспресс-тест в специализированных центрах на третий и седьмой дни нахождения в городе-государстве", - сказал Он Е Кун.

По его словам, "данные меры будут действовать в течение четырех недель, после чего будет принято решение в зависимости от развития ситуации". Глава ведомства также уточнил, что "на сегодняшний день на территории Сингапура не было зафиксировано случаев заражения штаммом "омикрон".

Ранее власти отложили на неопределенный срок открытие так называемых коридоров для вакцинированных путешественников с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией в связи с их близостью к Южной Африке в качестве главных транспортных узлов. В настоящее время подобные механизмы установлены с 18 государствами, среди которых Австралия, Великобритания, ряд стран Евросоюза, Республика Корея, США.