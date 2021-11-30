Эксперт: в России в год умирают около 35 тыс. россиян с ВИЧ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около 30-35 тыс. россиян с ВИЧ-инфекцией умирают каждый год, их средний возраст составляет 40 лет. Об этом сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский во вторник в ходе круглого стола "Как увеличить продолжительность здоровой жизни с ВИЧ".

"Средний возраст смерти сейчас в России около 40 лет у людей с ВИЧ. Эти люди могли бы еще 20 лет работать и произвести огромное количество продукта. <…> В год у нас умирает 30-35 тыс. человек живущих с ВИЧ, большинство из них трудоспособного возраста, это очень серьезно", - сказал он.

По данным Покровского, Россия тратит порядка 60 млрд рублей в год на борьбу с ВИЧ-инфекцией.

"Здесь целый круг экономических потерь, связанных с ВИЧ-инфекцией. И мы должны принимать максимальные усилия, чтобы этого не было", - добавил он.