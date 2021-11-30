Систему соцпомощи людям с ВИЧ планируют организовать в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Систему прямой социальной помощи в виде продуктовых наборов малоимущим ВИЧ-инфицированным людям планируют распространить на районы Новосибирской области, где проживает половина жителей региона с ВИЧ-положительным статусом. На обеспечение такой помощи ежегодно требуется около 3 млн рублей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС председатель правления общественной организации "Гуманитарный проект" Денис Камалдинов.

"Наши исследования показывают, что более 25% людей из числа живущих с ВИЧ, с которыми работает НКО, находятся в очень трудной жизненной ситуации. Они констатировали, что в их семьях не хватает денег даже на еду. Мы уже в течение нескольких лет благодаря поддержке мэрии Новосибирска практикуем поддержку наиболее нуждающихся и приверженных терапии. В этом году мы апробировали благодаря поддержке Фонда президентских грантов такую же систему для жителей районов области, она показала естественно очень большую востребованность. Половина клиентов СПИД-центра - это жители районов области. Мы будем пытаться уже в следующем году с нашим Минсоцтруда выстроить эту систему, у нас это в планах точно", - сказал Калмадинов.

Он уточнил, что на обеспечение соцпомощи людям с ВИЧ-статусом необходимо порядка 3 млн рублей в год. "Мы сейчас пилотировали систему и надеемся, что найдем либо поддержку бизнеса, либо мы будем пытаться сейчас мотивировать администрации районов, муниципалитетов. <…> Мы сейчас в активном поиске, в том числе и дополнительных ресурсов", - говорится в сообщении.

Камалдинов добавил, что сейчас в регионе порядка 30 тыс. жителей, состоящих на учете как ВИЧ-положительные. При этом наиболее уязвимыми из них являются порядка 20% - это 6 тыс. человек. "От них сегмент еще 10%, и в год около 600 человек, которым нужна адресная помощь", - пояснил представитель НКО.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с ВИЧ. По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, на конец 2020 года на диспансерном учете в новосибирском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состояли более 31 тыс. человек, рост охвата антиретровирусной терапии в сравнении с прошлым годом составил 15%.