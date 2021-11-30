СМИ: в ЮАР моделируют омикрон-штамм, определяя его уязвимость перед вакцинами

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Группа южноафриканских ученых занимается разработкой безвредных вирусов, которые несут в себе мутации омикрон-штамма коронавируса, чтобы проверить эффективность существующих вакцин от COVID-19. Об этом сообщила во вторник местная радиостанция SABC .

По ее информации, задача исследования состоит в том, чтобы как можно быстрее установить, насколько эффективными являются уже применяемые вакцины для защиты человека от омикрон-штамма.

Соответствующие исследования проводятся в йоханнесбургском университете Витватерсранда и Национальном институте инфекционных заболеваний. Ожидается, что через две недели ученые получат ответ относительно эффективности вакцин против омикрон-штамма. Исследуются три вакцины: компаний Pfizer и ее партнера BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Существующие вакцины от COVID-19 помогают человеческому организму вырабатывать антитела, которые атакуют определенные части коронавируса, затрудняя его размножение. В основном атаке подвергаются три сектора вируса, однако у омикрон-штамма все они претерпели существенную мутацию. В результате ученые сделали предварительный вывод о том, что существующие вакцины от коронавируса могут быть не столь эффективными против омикрон-штамма. Окончательные выводы южноафриканских специалистов будут готовы к 10-15 декабря.