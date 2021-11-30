Кириленко заявил, что доволен работой главного тренера сборной России по баскетболу Лукича

Россияне в понедельник обыграли в Санкт-Петербурге во втором матче группового турнира квалификации на Кубок мира команду Исландии со счетом 89:65. О назначении сербского специалиста главным тренером национальной команды было объявлено 22 октября. На этом посту Лукич сменил Сергея Базаревича, под руководством которого команда заняла четвертое место на чемпионате Европы в 2017 году и не смогла выйти на Олимпийские игры в Токио.

"Впечатление от работы Лукича очень приятное. Особенно в контексте правильного отношения игроков, - сказал Кириленко. - Мне нравится атмосфера и как сконцентрировано, по большей части, мы играем. У меня были опасения определенные, но игры показали, что все неплохо. Огромное поле для прогресса, но опять же правильный подход решает".

"Еще один момент, который меня радует, что тренер напрямую общается с игроками, а также тренерами и менеджерами команд по тому или иному игроку", - подчеркнул глава РФБ.

После двух туров россияне возглавляют таблицу группы H с двумя победами. Следующие матчи сборная России проведет против нидерландцев дома 24 февраля и в гостях 27 февраля.