Российские баскетболисты разгромили сборную Исландии в матче отбора на Кубок мира

ТАСС, 29 ноября. Сборная России по баскетболу со счетом 89:65 обыграла команду Исландии в матче второго тура отборочного турнира Кубка мира 2023 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Российские баскетболисты с победы над итальянцами стартовали в отборе на Кубок мира

Самым результативным игроком матча стал российский форвард Андрей Зубков, в его активе 14 очков. В составе исландской команды больше всех очков набрал защитник Элвар Фридрикссон - 13.

В первом туре россияне со счетом 92:78 обыграли команду Италии. Тот матч стал первым для сборной России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича. Сербский специалист возглавил национальную команду 22 октября. До него со сборной России в течение пяти лет работал Сергей Базаревич, который не сумел вывести команду на Олимпийские игры и покинул свой пост.

В отборочную группу H вместе с командами России, Италии и Исландии попала также сборная Нидерландов. Команды сыграют по два матча друг с другом. Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами группы G, в которой выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

После двух туров россияне возглавляют таблицу с двумя победами, исландцы - вторые, команда одержала одну победу. Сборные Нидерландов и Италии, проигравшие в первом туре, встретятся позднее в среду.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.