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Омбудсмен заявил, что не выявил существенных нарушений прав осужденных в ИК-4 под Калугой

Юрий Зельников отметил, что в колонии никого не бьют и голодом не морят

ТАСС, 30 ноября. Проверка, проведенная уполномоченным по правам человека в Калужской области Юрием Зельниковым, не выявила существенных нарушений прав заключенных в исправительной колонии № 4 (ИК-4) города Медыни. Информация об их избиении не подтвердилась, написал омбудсмен на своей странице Facebook.

"За 4,5 часа встретился и переговорил с более чем тремя десятками осужденных колонии. Нарушения прав есть, но они не носят фатальный характер. Никого здесь не бьют и голодом не морят", - сообщил Зельников.

Ранее в ряде СМИ, а также в социальных сетях появилось видео, на котором женщина рассказывает, как в исправительной колонии № 4 в городе Медыни избивают и оскорбляют осужденных. Региональное управление ФСИН опубликовало опровержение этой информации, отметив, что условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства, сотрудники колонии не допускали никаких нарушений в общении с осужденными.

В ходе проверки, проведенной областной прокуратурой, опрошенные осужденные не подтвердили фактов применения к ним физической силы и не обеспечения их питанием. При этом прокуратура назначила дополнительную проверку по вопросам ненадлежащего материально-бытового обеспечения, предоставления длительных свиданий и неоказания медицинской помощи осужденным.

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